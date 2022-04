Les producteurs samariens de colza peuvent-ils tirer bénéfice de la pénurie d'huile de tournesol ?

"On voit bien que la demande est là. L'année dernière, la tonne se vendait entre 350 et 400 euros. Là, on est sur du 1000 euros", explique Ludovic Patteux, agriculteur et producteur de colza à Bougainville dans la Somme. Alors que cette plante représente 45.000 hectares de terrains cultivés dans la Somme, y-a-t-il un coup à jouer, alors que les industriels, notamment fabricants de chips et frites, peuvent remplacer l'huile de tournesol par une autre pour faire face aux pénuries, une des conséquences de la guerre en Ukraine.

"Le problème c'est que, pour la récolte 2022, on a pu anticiper l'achat des engrais, à des prix déjà élevés. Mais pour l'année prochaine, on se demande comment cela va se passer, autant en approvisionnement qu'en prix des engrais. On préfère largement des prix qui ne bougent pas", dit encore Ludovic Patteux, propriétaire de 27 hectares de colza.

Difficile de se projeter

"On ne peut pas planter plus de colza aujourd'hui pour répondre à la demande", précise Ludovic Patteux. "Enfin si, mais ce sera à la prochaine plantation, en septembre, pour la récolte 2023. On va avoir une bonne année mais après, il y a l'effet ciseau derrière. Les céréales, dont le colza, peuvent chuter au niveau du prix alors que tout ce qui est engrais va rester cher parce que l'on est obliger d'anticiper", détaille encore cet agriculteur samarien. "On peut vendre avant d'avoir récolté mais si le rendement n'est pas celui attendu et que l'on a déjà vendu une certaine quantité, ce n'est pas bon", conclut-il.