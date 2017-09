Les produits bio à l'honneur à Mûr-de-Bretagne

Pendant tout le week-end, la foire biozone se tient à Mûr-de-Bretagne. Plus de 100 producteurs et créateurs sont présents pour faire découvrir les produits biologiques aux visiteurs.

"La pluie a découragé quelques habitués qui viennent du Finistère d'habitude" se lamente une commerçante. Pourtant, le public est au rendez-vous pour cette 32ème édition de la foire biozone. Une première pour Elizabeth Plassard, qui a fondé La Marmite Bretonne avec son mari il y a deux ans, une conserverie familiale et locale :

"On a une conserverie bio, et surtout, tous les ingrédients de ce qu'on propose ont été produits sur le territoire breton. Que ce soit le sel, les légumes, les fruits, les aromates... On a voulu montrer qu'il y avait une telle diversité en Bretagne qu'on pouvait tout à fait consommer bio et local"

Sur l'étal de La Marmite Bretonne, les conserves de légumes partent comme des petits pains © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Sa technique pour accrocher les passants : faire goûter sa soupe tomate-basilic-sarrasin. Il faut dire qu'ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à la nourriture biologique, et cela se ressent sur la production. Au cours du premier semestre 2017, 246 nouvelles fermes se sont lancées dans le bio en Bretagne Fédération Régionale Des Agrobiologistes de Bretagne, notamment parmi les élevages laitiers. Au total 8% des exploitations sur notre territoire sont passées au moins partiellement au bio.

Du bio dans les cosmétiques

De nouveaux stands se sont peu à peu fait une place dans les allées de la Biozone, aux côtés des produits alimentaires. Huiles corporelles, crèmes anti-rides ou bien savons sont réalisés à base de produits 100% naturels. Pour Alexandrine, une jeune mère adepte des savons naturels, c'était la suite logique après être passée à la nourriture bio : "c'est une démarche un peu globale, une fois qu'on commence ensuite on passe tout son mode de vie en revue, avec la volonté d'utiliser surtout des produits locaux et avec le moins de déchets possibles. J'en avais un peu marre de jeter des petits pots en plastique régulièrement !" explique-t-elle.

Désormais, Alexandrine ne se fournit que chez Delphine Ferrari, fondatrice de la savonnerie La Dryade. Cette dernière a vu sa clientèle augmenter récemment :

"Il y a sept ans, il fallait que je fournisse des explications à mes clients pendant un quart d'heure pour leur expliquer le concept du savon biologique fabriqué à froid ! Il y avait des curieux, qui posaient des questions, mais pas tellement d'achats. Maintenant, il y a une vraie prise de conscience sur l'utilisation des cosmétiques, il y a eu aussi pas mal d'affaires qui font que les gens ne veulent plus être dupés sur ce qu'il y a dans leurs produits"

Le défi de maintenir des prix attractifs

L'objectif pour les commerçants est évidemment d'inciter davantage de personnes à se tourner vers le bio. Pour cela, le principal défi est de maintenir des prix assez proches des produits industriels, malgré des processus de fabrication parfois plus longs et coûteux. "Notre choix de départ, c'était de réduire notre marge de façon à être compétitif avec les autres produits sur le marché, explique Thierry Leray, fondateur du Rayon Nature, qui propose des cosmétiques bio. Ça permet aux clientes de faire le premier achat, et comme c'est de la bonne qualité, et bien elles reviennent ensuite". Une initiative qui demande des sacrifices personnels : Thierry ne s'est pas versé de salaires dans les trois ans qui ont suivi la création de son entreprise.

Elizabeth Plassard, fondatrice de La Marmite Bretonne, parie elle sur la transparence : "on explique aux clients comment sont composés nos prix, sachant qu'on ne les négocie pas avec nos fournisseurs. On estime que le prix payé est le prix juste, et ce prix permet de faire vivre des maraîchers et des producteurs, de créer de l'emploi en Bretagne".