Les produits de la mer cartonnent pour ces fêtes au M.I.N de Toulouse

Certains producteurs, grossistes, sont arrivés à 22h, mais c'est au petit matin que l'activité est à son pic, pour décliner vers 7 heures. Le M.I.N , aujourd'hui appelé Grand Marché de Toulouse, s'étend sur 20 hectares. On y trouve des 170 entreprises, des grossistes, 271 producteurs. C'est au total 1.200 personnes qui travaillent là, avenue des Etats-Unis. Et le plus gros jour, cette semaine, c'était le jeudi 22 décembre.

ⓘ Publicité

Les grandes surfaces, les restaurateurs, les commerçants de bouche, les exposants des marchés de plein-vent de Toulouse et de Midi-Pyrénées, viennent s'alimenter au Grand Marché, le Marché Gare, comme l'appellent les habitués, qui compte 5.000 acheteurs au total. Reportage au milieu du ballet de palettes et de semi-remorques.

"On a livré pour cent tonnes de produits de la mer"

Steeve Dubois est responsable marée chez Pomona, un grossiste alimentaire. Il raconte le parcours d'une bourriche d'huîtres : "elles partent de Bretagne, de Normandie ou du bassin d'Arcachon. Elles sont amenées par un transporteur. On les prépare ici, pour nos clients qui sont des restaurants, des grandes surfaces, des hôpitaux, l'armée." Steeve Dubois est satisfait : "on a livré pour cette période de fêtes 100 tonnes de produits de la mer cette semaine, c'est un record." Le M.I.N, à l'année, ce sont 218.000 tonnes de produits commercialisés.

Un peu plus loin, Cédric Margueritte, gestionnaire de stock marée pour le grossiste Terra Azur, rappelle que l'incontournable de Noël ce sont les huîtres, les crevettes. Le saumon a été plus difficile à trouver cette année. Une idée de recette : "des langoustines roulées dans des feuilles de briques, juste frites à la poêle, avec une petite salade."

Une année moins bonne pour les fleuristes et les fruits et légumes

Au M.I.N, les fleuristes, les horticulteurs sont aussi présents. Laurent Bianchini, fait partie des deux grossistes en plantes de Toulouse : "C'est une bonne année, nos clients fleuristes ont acheté, mais ce n'est pas un Noël exceptionnel. On retrouve des niveaux de vente d'avant la crise sanitaire. Les années Covid ont été pour nous exceptionnelles.

En termes de plantes les plus vendues en cette période de fêtes : le poinsettia, plante rouge d'intérieur aussi appelée étoile de Noël. On trouve également, la rose de Noël, une belle fleur blanche à mettre dans les jardins appelée Hellébore noir.

Au carreau des producteurs, un grand hangar, on trouve des milliers de cagettes de fruits, légumes. Les ventes ne battent pas de record cette année. Le rush c'est plutôt en septembre et octobre.

Fromage et noix en fin de repas

En fin de repas, si vous n'avez pas le palais sucré, pas question de faire l'impasse sur le fromage. Ana Morène est caviste pour la fromagerie Xavier, elle explique que ce qui marche le mieux c'est le fromage de chèvre : "c'est ce que l'on vend le plus. On propose aussi des plateaux de fromages personnalisés. On a des fromages d'Occitanie, du brebis du Béarn. La raclette est aussi prisée parfois pour le Nouvel an."

Jean-Pierre Jasotte, co-gérant de la Noiseraie, dans le Tarn explique que la noix se mange toute l'année, en salade, en gâteau, dans du pain. Il conseille pour les fêtes, l'huile de noix pression à froid, sur un fromage de Rocamadour ou le Saint-Marcellin. Il vend mieux ses noix quand les températures sont basses, et les fêtes 2022 ne sont pas un très bon millésime.