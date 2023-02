Les Pyrénées Atlantiques à l'honneur ce mardi au Salon de l'Agriculture de Paris

C'est la journée des Pyrénées-Atlantiques au Salon International de l'Agriculture à Paris en ce mardi. Dans le hall 7-1, cette année, les visiteurs ne circulent plus d'un stand de producteur à l'autre : ils sont tous réunis dans un grand espace de quelque 300 m². Ca s'appelle les Casetas du 64, l'idée étant de mutualiser les frais et d'apporter plus de convivialité.

ⓘ Publicité

Grâce à cette mutualisation, certains producteurs ne feront pas le déplacement à Paris cette année, mais toutes les merveilles du Pays Basque seront là : kintoa, jambon de Bayonne, Irouléguy, Ossau-Iraty, agneau de lait, piment d'Espelette et autre chocolat de Bayonne,

Les entreprises innovantes à l'honneur

Quatre entreprises innovantes basques sont aussi mises en avant :

- Bithur à Bardos qui revalorise de la farine,

- Mondin à Bayonne qui fait du cuir avec du marc de raisin

- la Consigne Verte à Bidart qui propose des bac de collecte pour les biodéchets.

- E-Taranis à Saint-Jean-de-Luz spécialisée dans les éoliennes à voile

Les Pyrénées-Atlantiques, un département fortement labellisé

Le département des Pyrénées-Atlantiques se vante d'être numéro 1 en France en termes d'installation d'agriculteurs. Il affiche

- 6 labels rouge : Bœuf Blond d'Aquitaine, Bœuf Majesté Blonde d'Aquitaine, Bœuf Excellence, Bœuf de Chalosse, Veau fermier sous la mère, Amatik Agneau lait fermier.

- 11 IGP, les Indications Géographiques Protégées : Agneau de lait des Pyrénées, Canards à foie gras du Sud-Ouest, Jambon de Bayonne, Volailles de Gascogne, Sels de Salies-de-Béarn, Kiwi de l'Adour, Porc du Sud-Ouest, Tomme des Pyrénées, Volailles du Béarn, Comté Tolosan.

- 8 AOP, les Appellations d'Origine Protégée : Ossau-Iraty, Kintoa (jambon et viande fraîche), Piment d'Espelette, Irouléguy, Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Jurançon, Béarn.