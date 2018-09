Les Pyrénéennes, le salon de l'agriculture du Comminges, se tient jusqu'à ce soir au parc des expositions de St Gaudens. C'est le 4e salon agricole français, et il attire tous les trois ans 50 000 visiteurs. Un bon moyen pour les agriculteurs de parler de leur profession et de se faire connaître.

Saint-Gaudens, France

C'est une ferme géante à ciel ouvert. Sur 35 hectares, les tracteurs et débroussailleuses côtoient 2000 animaux : veaux, vaches, ânes, poulets, canards, brebis et agneaux, pour le plus grand bonheur des enfants. "Celui-là il est trop mimi" s'extasie Justine. Avec ses parents et sa sœur, elle ne rate pas une édition des Pyrénéennes. "C'est vrai qu'on voit des animaux tout le long de l'année, mais ici c'est plus sympa, il y a les noms des espèces" explique son père, Nicolas.

Rencontrer des éleveurs du coin

"Et puis c'est vraiment accessible, et les gens sont supers sympas, ils sont toujours prêts à montrer et à expliquer", ajoute Elise, ravie de pouvoir rencontrer des éleveurs de sa région. "Après au niveau nourriture, c'est bien aussi !" complète Nicolas. Car entre les expositions d'animaux, les odeurs de barbecue laissent présager de festins à base de produits de qualité.

Concours et vente aux enchères

Côté éleveurs, il y a bien sûr les concours, essentiels pour Pierre-François Arrouy, éleveur de taureaux près de Lannemezan. Il participe à 4 à 5 salons par an, et gagne régulièrement des médailles, qui lui permettent de gagner de nouveaux clients.

Les bêtes exposées peuvent être vendues directement. Les animaux primés ont même le droit à un traitement de faveur : une vente aux enchères, qui permet, pour les plus beaux spécimens, de doubler voire tripler le prix de vente.

Infos pratiques : le salon les Pyrénéennes, du 14 au 16 septembre de 9h à 19h au Parc des expositions du Comminges à Saint-Gaudens. L'entrée est gratuite.