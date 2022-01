Les races Limousines sur le tremplin du salon de l'Agriculture à Lubersac

Affalées dans la paille, les Limousines sont cajolées, chouchoutées, à coup de carde, sorte de peigne, que les éleveurs ne cessent de passer dans leur grand pellage roux pour sublimer l'anatomie de leurs bêtes, installées ce vendredi 21 janvier sous le toit du Foirail de Lubersac (Corrèze). Il faut que tout soit parfait, des flancs jusqu'au museau, les 150 ruminants sont en pré-sélection pour le salon de l'Agriculture, qui se tiendra à Paris du 26 février au 6 mars. Seuls 40 auront ce privilège.

Le retour de la Limousine

Le moment se savoure entre éleveurs, équipés de leurs bottes et grandes combinaisons. "Ce sont les retrouvailles du salon, sourit David Desassure, de Cheniers, en Creuse, c'est important de présenter nos animaux, pour présenter la race, la région, quelque part, on se sent ambassadeur d'un savoir-faire." Les professionnels vont également retrouver leur public, mais ils peuvent déjà avoir un avant gout ici, à Lubersac.

Les éleveurs alignent les taureaux en compétition pour aller au Salon de l'Agriculture. © Radio France - Julien Penot

Plusieurs amateurs sont venus admirer les pré-sélections. "Un tableau comme cela de bêtes, c'est impressionnant, cela nous manquait. On peut être fière de notre race Limousine !", s'enthousiasme Jeannot, appuyé contre la rembarde. Devant lui, taureaux et vaches s'alignent dans le ring. Les quatre juges en font le tour, les examinent, carnet à la main et notent. Le premier critère est le poids. Puis l'ensemble des détails, caractéristiques de la race, sont décortiqués. "Faut regarder la démarche, l'esthétique, les largeurs de bassin, largeurs de culotte...", énumère Vincent Rome, membre du jury.

La présidentielle en toile de fond

Au total, 40 bêtes auront la chance de respirer l'air parisien, du 26 février au 6 mars, au Salon international de l'Agriculture. Le concours général les départagera une nouvelle fois pour connaitre la gagnante de la race Limousine. Mais une autre compétition se jouera, elle, dans les allées du salon : la campagne présidentielle 2022. Terrain idéal pour les candidats.

C'est la 15eme fois que le Foirail de Lubersac accueille la pré-sélection des races Limousines au Salon de l'Agriculture. © Radio France - Julien Penot

"De beaux parleurs", soufflent plusieurs éleveurs, pour qui les programmes politiques ne sont que des promesses. "On a l'impression de parler dans le vent..., se désole David Desassure, rien ne change, on prendrait les revendications du monde paysan il y a trente ans, schématiquement, c'est quasiment les mêmes qu'aujourd'hui." Opinion partagé par de nombreux confrères, venus du Cantal, à la Charente, en passant par l'Aveyron. "Il va falloir qu'il se passe quelque chose pour que l'on augmente nos prix de vente, ou bien l'élevage bovin va finir par disparaitre", prédit Stéphane Lescure, devant "Ondeline", une vache Limousine, venue de Perpezat le Noir, en Corrèze.

A cela s'ajoute l'épidémie, toujours en progression malgré les annonces d'assouplissement du gouvernement. Les éleveurs espèrent que de nouvelles mesures sanitaires ne viendront pas, encore, gâcher leur grande messe Porte de Versailles.