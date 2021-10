"Les raisins de la misère" : un documentaire choc sur la face caché des Grands Crus du Bordelais

Entre le procès médiatique de Valérie Murat et le jugement bientôt attendu dans l'affaire des Grands Crus de Saint-Emilion, les prestigieux châteaux du bordelais se seraient bien passer de cette nouvelle mauvaise publicité. Diffusé ce jeudi soir (22H50) sur France 3 dans "La Ligne Bleue", le documentaire Les raisins de la misère dévoile la part d'ombre du monde des vins fins. Tiré du livre éponyme de la journaliste Ixchel Delaporte, cette enquête révèle les conditions de travail précaires des ouvriers agricoles employés par le vignoble le plus prestigieux de la planète.

Il y a un contraste entre les milliards d'euros que dégagent ces bouteilles et tout en bas de l'échelle ces travailleurs de la vigne précaires

C'est en découvrant une surprenante note de l'Insee qu'Ixchel Delaporte commence son enquête. "Il s'agissait de données statistiques sur un couloir de la pauvreté partant du haut-Médoc, longeant la Garonne et la Dordogne et se refermant à Marmande, et dans lequel on trouve un taux d'allocataires du RSA particulièrement élevé".

Un couloir de pauvreté qui traverse les châteaux les plus célèbres

Frappé par ce couloir de la pauvreté qui coïncide avec la carte des Grands Crus, Ixchel Delaporte raconte ce contraste dans le documentaire Les raisins de la misère. "Ce sont des mondes qui cohabitent mais ne se croisent pas vraiment". "Ces travailleurs de la vigne sont souvent mal rémunérés à coups de contrats à durée déterminée, le CDI est une denrée rare dans les vignes du Bordelais."

C'est quand même symboliquement assez violent et brutal que des saisonniers viticoles sont obligés de poser leurs tentes, camions ou caravanes dans une déchèterie

La journaliste Ixchel Delaporte s'attache également à montrer comment "les milliards d'euros générés par les plus grands châteaux ne bénéficient pas à la région, les villes sont en déshérence, les services publics, il y en a très peu." Le documentaire s'attache également à donner la parole aux propriétaires de grands Crus de Sauternes, Saint-Julien, au Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.