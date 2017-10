Les rayons de beurre se vident dans les hyper et supermarchés mayennais

Depuis quelques semaines, le beurre se fait de plus en plus rare. On évoque déjà une pénurie. Explications.

Difficile d'avoir des explications de la part des distributeurs. La communication est verrouillée sur ce sujet. Nos demandes d'interview ont été refusées. Alors, en faisant un tour de plusieurs enseignes de grande distribution mayennaises, on constate c'est vrai, au rayon frais, que certains produits sont indisponibles. Les super et hypermarchés semblent avoir du mal à être approvisionnés. Le beurre, les Français en raffolent, ils sont même les plus gros consommateurs au monde avec en moyenne 8 kilos de beurre par an et par habitant.

Baisse de la production de lait, demande mondiale en forte augmentation

Plusieurs facteurs expliquent cette raréfaction. D'abord la baisse de la production de lait en 2016, une année de crise aiguë pour l'élevage. Ensuite la demande mondiale qui explose, en Asie et aux Etats-Unis notamment. Conséquence : le prix du beurre flambe, de 2.500 euros la tonne l'an dernier à 8.000 euros la tonne il y a quelques semaines, et la grande distribution a refusé d'ajuster ses prix en magasin. Les fournisseurs ont alors arrêté les livraisons. Les prochaines négociations commerciales entre producteurs et distributeurs seront probablement tendues.

La bûche de Noël et les galettes des Rois devraient coûter plus chers

Cette pénurie annoncée se ressentira aussi lors des fêtes de Noël et pour l'Epiphanie : les bûches et les galettes risquent de coûter plus cher.