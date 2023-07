"Les récoltes 2023 seront correctes" prédit un agriculteur sarthois

"En Sarthe, le mois de juillet 2023 est une respiration dans le réchauffement climatique " selon Météo France. Cette "pause" fait aussi les affaires des agriculteurs sarthois, eux, qui avaient dû faire face à un été extrêmement sec en 2022. Cette année, les cultures de céréales se portent bien, c'est le cas notamment à Saint-Jean-d'Assé, commune à une vingtaine de kilomètres au nord du Mans.

Dans le champs de maïs de Michel Hercé, les pieds de maïs dépassent le mètre soixante-dix de hauteur, les feuilles sont bien vertes et la terre est humide. "Cet épi est vraiment au tout début du lait parce que lorsqu'on appuie sur le grain on voit qu'il y a un laitage qui sort", décrit l'agriculture. Il cultive 185 hectares d'herbe, de maïs et de blé pour ses 110 vaches laitières mais aussi pour se dégager un complément de revenu : il vend un partie des céréales pour l'alimentation animale.

Un épi de blé en formation dans un champ de Michel Hercé. © Radio France - Lucie Amadieu

"Si on a une météo qui continue comme ça on se dirige vers une récolte en septembre". Soit un mois plus tard que pour la coupe de l'an passé. À cause du réchauffement climatique, cet agriculteur s'adapte d'années en année que ce soit pour le maïs ou pour ses autres céréales. "Moi je suis une vieux monsieur, j'ai 61 ans et je suis un peu déstabilisé. Je ne sais plus où est la norme : dans les années 70 on commençait la moisson au mois d'août, aujourd'hui le 14 juillet, chez nous en Sarthe c'était plié".

La terre est humide pour un mois de juillet. © Radio France - Lucie Amadieu

Cet été 2023 plus doux laisse présager de meilleures récoltes. Mais Michel Hercé préfère rester prudent. "L'an dernier on a frôlé les dix tonnes de matières sèches à l'hectare. Je pense que cette année on va plutôt être entre treize et quatorze tonnes. Mais comme on dit gentiment « c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses»." L'agriculteur parle d'une année 2023 "correcte". Seule une catastrophe naturelle, comme une tempête, pourrait compromettre la récolte.