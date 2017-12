Les récoltes de châtaignes s'annoncent maigres cette année en Corse

En plus du cynips, les castanéiculteurs corses doivent faire face cette année à une sécheresse exceptionnelle. Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, pourra-t-on se procurer de la farine de châtaigne en quantité suffisante ? Les producteurs sont plutôt mitigés.

Les castanéiculteurs de Corse s'en doutaient. Le cynips et la sécheresse n'ont pas fait bon ménage. Depuis plusieurs années, le parasite ravageur de châtaigniers sévit dans l'île. A cela, s'est ajoutée une situation climatique exceptionnelle. Aucune goutte de pluie n'est tombée en août et en septembre. Conséquence : les fruits n'ont pu mûrir convenablement et ils sont moins nombreux par rapport aux précédentes saisons.

Jean-Dominique Franchi est producteur à Ota, dans la micro-région des Deux-Sevi. Une région qui a été plus ou moins épargnée par le parasite, mais où la profession constate une nette baisse de la récolte liée à la sécheresse. "Cette année, les bogues ne s'ouvrent pas pour certains châtaigniers et les fruits ne grossissent pas. Je n'aime pas trop les chiffres et les pourcentages, car c'est uniquement à la fin que nous pourrons parler de nos résultats. Mais une chose est sûre, c'est que nous en avons moins ramassé cette saison".

Jean-Dominique Franchi, castanéiculteur à Ota, dans les Deux-Sevi

Parallèlement à ce constat, il y a néanmoins un motif de satisfaction. Les producteurs qui avaient commencé à traiter leurs arbres contre le cynips voient aujourd'hui apparaître les premiers effets. Même si, pour le moment, la guérison de la châtaigneraie n'opère pas dans toutes les régions. "Le torymus sinensis, qui sert à traiter les arbres, a été implanté dans certaines zones, comme le Nebbiu par exemple, indique Christian Higoa, un castanéiculteur installé dans le Fium'Orbu. On commence à entrevoir un petit regain de production. Mais c'est encore tôt pour dresser un bilan précis, car les bogues sont restées fermées longtemps à cause du manque d'humidité."

Christian Higoa, producteur de châtaignes dans le Fium'Orbu

Malgré des récoltes qui devraient être encore décevantes, la traditionnelle Fiera di a Castagna de Bocognano aura bien lieu. Elle se tiendra du vendredi 15 au dimanche 17 décembre.