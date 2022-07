"Les rendements comme les prix sont élevés" : en Mayenne, la moisson s'accélère

Nos agriculteurs Mayennais sont en pleine récolte des céréales en ce moment. La moisson a débuté il y a 15 jours maintenant avec l'orge et désormais le blé. Les rendements semblent bons selon les premières récoltes et c'est une bonne nouvelle car les prix eux aussi sont élevés. L'occasion de remplir les caisses après plusieurs années difficiles et sachant que la demande en grains est importante avec le conflit en Ukraine.

La raison est simple le mois de juin a été très chaud, très sec. De quoi faire mûrir les grains plus rapidement, surtout qu'en plus, les premiers rendements sont meilleurs que ceux de l'an passé. Encore faut-il avoir évité la grêle de mai dernier, comme c'est le cas de plus de 4000 hectares en Mayenne. "Pour certains c'est catastrophique", explique Olivier Duhamel, membre de la FDSEA 53, le premier syndicat agricole dans le département. "Ils ont entre 20 et 30 quintaux sur l'orge, alors que les terres qui n'ont pas été abîmées font le double", précise l'agriculteur.

"Les rendements comme les prix sont élevés"

Des bons rendements qui vont permettre d'amortir les charges de plus en plus élevées en raison de la guerre en Ukraine mais aussi de l'inflation. Mais attention, Pierre-Luc Reboul veut rester prudent. Il est négociant agricole et responsable des établissements Rebours dans le Nord-Mayenne. "Le stock ukrainien arrive à sortir et on annonce des récoltes records en Russie. On n'est pas à l'abri que le blé perde 50 à 100 euros dans les prochains mois. Là, ça risque d'être plus compliqué financièrement", souligne Pierre-Luc Rebours.

Ce qui ne semble pas bouger, c'est la météo. La moisson risque de se terminer aussi vite qu'elle a démarré. Météo France ne prévoit aucune précipitation pour les quinze prochains jours.