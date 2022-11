Les retraités agricoles de Dordogne réclament des pensions égales à 100% du Smic

Il faut encore revaloriser les retraites. C'est le message principal adressé par l'association départementale des retraités agricoles ce vendredi 4 novembre lors de leur assemblée générale au Palio de Boulazac. Devant les 700 anciens agriculteurs présents, le président Roger Treneule revendique une "pension minimum égale au Smic__, indexée sur l'inflation et pour tout le monde". À l'heure actuelle, il considère que les retraites sont "indécentes au vu du travail qu'ils ont fourni pendant leur vie". La plupart des anciens exploitant touchent entre 500 à 1000 euros par mois.

Prolonger les efforts

Il reconnaît pourtant que les retraites ont été augmentées avec les deux lois "Chassaigne", du nom du député communiste du Puy-de-Dôme. Adoptées en 2020 et 2021, elles ont passé les pensions des chefs d'exploitations à carrière complète de 75 à 85% du Smic et ont augmentées celles des conjointes d'agriculteurs d'environ 150 euros. "C'est excellent pour nous, concède le président, mais même avec ces mesures, cela reste trop faible". La période d'inflation actuelle rend encore plus difficile la situation des retraités.

Jeannot Delteil, 79 ans, a du mal à "joindre les deux bouts". L'agriculteur et fraisiculteur de Cendrieux qui a pris sa retraite il y a 19 ans vit avec sa femme. À eux deux, ils touchent 1600 euros et doivent faire très attention à leurs dépenses. "Chaque euro compte. Quand ça va trop mal, on pioche dans les réserves de la maison qu'on a vendu pour s'en sortir", témoigne-t-il.

Des inégalités entre les femmes et les hommes

L'épouse de Jeannot Delteil ne reçoit que 600 euros par mois. Avant la loi Chassaigne, ce montant descendait même à 400 euros. Pour Roger Treneule, "la parité et l'égalité des pensions" doivent être la priorité car les conjoints d'agriculteurs et les aides familiaux, dont 70% sont des femmes, sont encore plus précaires lorsque l'activité s'arrête.

Le président de l'association dit avoir rencontré André Chassaigne la semaine dernière. Le député lui aurait promis une nouvelle loi pour augmenter à nouveau les pensions de retraites. Sur la scène surélevée, Roger Treneule répète au micro devant tous les adhérents : "Nous ne lâcherons absolument rien. Nous voulons100% du Smic".