Les revenus des agriculteurs des Pyrénées-Atlantiques parmi les plus bas en France

Un agriculteur gagne en moyenne entre 1000 et 1250 euros par mois en France. La MSA, la mutualité sociale agricole, a publié mardi les chiffres pour l'année 2016, alors qu'Emmanuel Macron doit annoncer ce mercredi à Rungis des mesures pour augmenter les revenus des agriculteurs.

Entre 1000 et 1250 euros par mois : les revenus des agriculteurs français sont en légère hausse, mais c'est à cause de la baisse des charges, les recettes elles n'ont pas augmenté, bien au contraire. D'ailleurs les agriculteurs des Pyrénées-Atlantiques sont particulièrement en difficulté, à cause de la grippe aviaire bien sûr, même si en fait tous les agriculteurs sont touchés : les élevage ovin et bovin aussi sont en crise, sans compter les difficultés des producteurs de lait.

40 à 50% des exploitants du département gagnent moins de 350 euros par mois

Du coup, notre département est bien en dessous des moyennes nationales : en France, 20% des exploitants étaient en déficit l'an dernier. Chez nous, 30% des agriculteurs perdent de l'argent chaque mois. Et il y en a de plus en plus depuis trois ans. Ceux qui arrivent à en vivre ne roulent pas sur l'or : 40 à 50% des exploitants du département gagnent moins de 350 euros par mois. Un chiffre qui est tout de même à relativiser, puisqu'il englobe à la fois les chefs d'exploitation, et les "cotisants solidaires", c'est à dire les gens qui ont une autre activité ou les retraités.