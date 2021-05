Les rosés de Provence s’exportent toujours plus !

Les rosés de Provence ne connaissent pas la crise. Malgré un contexte sanitaire et diplomatique compliqué en 2020, les Vins de Provence ont exporté près de 60 millions de bouteilles de rosé : une hausse de 6% par rapport à 2019. Le rosé est même à contre-courant du reste du vignoble français qui enregistre, lui, un recul global de 5% l’an passé. En 10 ans, les ventes de rosé à l'étranger ont même progressé de 516%.

Repli sur le marché américain

Le rosé tire son épingle du jeu grâce à des commandes en hausse au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique. En dehors de l'Europe, Honk-Kong et Israël ont aussi également augmenté leurs commandes. Ces progressions ont largement compensé le repli du marché américain : - 6% en 2020 à cause notamment de l’instauration de la « taxe Trump ». Cette baisse n'effraie pas les professionnels car les Etats-Unis restent malgré tout le premier marché à l’export. Et selon l'Observatoire mondial du rosé, la marge de progression est encore réelle aux Etats-Unis : les Américains boivent en moyenne 1,3 litre de rosé par an et par habitant… contre 15 litres pour les Français.

