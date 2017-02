Le Salon de l'Agriculture ouvre ses portes ce samedi matin à Paris

Des producteurs vauclusiens invités au Salon de l'Agriculture à Paris, pour mettre en valeur leur huile d'olive, leurs truffes, lavandes, safrans, et cochons élevés en liberté.

Des Vauclusiens au Salon de l'Agriculture qui ouvre ce matin à Paris, rassemblés notamment sur le stand du Département et de la Région : producteurs d'huile d'Olive, éleveurs de Porc du Ventoux, trufficulteurs ou encore producteurs de lavande et de safran. On attend plus de 600 mille visiteurs sur une semaine.

David Aurand de l’Étable Montilienne a fait le déplacement pour mettre en valeur des charcuteries tirées de cochons élevés en plein air.

David Arand producteur de porcs en libertés à Monteux Partager le son sur : Copier

La lavande du Plateau d'Albion est représentée par Christine Fra et son époux, producteurs à Lagarde d'Apt.