Les sangliers assoiffés ravagent la production du Mas de Carles

"Ils étaient entre 6 et 8 sangliers à l'aube, ils sont entrés dans trois serres et ils ont retourné la terre", explique Benjamin Arcusi encadrant technique au Mas de Carles. C'est une structure de réinsertion sociale par le travail de la terre et de l'élevage. Sur les hauteurs de Villeneuve-lès-Avignon, les membres de l'association et résidents cultivent des légumes, élèvent des poules et des chèvres, puis commercialisent leur production. Mais le week-end dernier a sonné le glas pour les plants de pastèques, de poivrons et de patates douces à cause d'une horde de sangliers assoiffés par la sécheresse.

Les sangliers ont mangé des pastèques riches en eau. © Radio France - Julia Beaufils

"Ils ont mangé des fruits, des légumes mais ce ne serait presque pas grave s'ils ne faisaient que ça. Mais ils arrachent les plants à la recherche de l'humidité et de l'eau qui s'échappe des gouttes à gouttes", détaille Benjamin. Ces plants hors de terre finissent par sécher rapidement et la récolte devient impossible.

Des pertes difficiles à chiffrer et un appel aux dons

Matthieu est le maraîcher salarié de la structure. Il ne peut pas exactement chiffrer les pertes financières du ravage de ces trois serres par les sangliers. _"On pourrait dire qu'_on perd entre 30 000 et 40 000 euros si on compte les clôtures détruites, et la perte de la production que l'on vend sur les marchés mais qui sert également de nourriture aux résidents du Mas de Carles", expose-t-il. Mais refuse de se décourager. "Le plus dur pour tous ces gens que l'on accompagne vers un retour à l'emploi c'est de ne pas voir le fruit de leur dur labeur, insiste Matthieu avant d'ajouter, finalement c'est peut-être l'occasion d'une expérience et de planter des légumes d'automne qu'on n'aurait pas pu avoir car les productions d'été seraient encore en terre".

Mais il va falloir sécuriser les clôtures pour éviter de nouvelles visites. Des réparations et nouvelles installations qui ont un coût. Alors le Mas de Carles appelle à la solidarité de chacun pour un don ou tout simplement se rendre sur les marchés acheter les produits qui n'ont pas été dévorés par les sangliers.