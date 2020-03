La saison de chasse est prolongée d'un mois jusqu'au 31 mars pour faire face à la prolifération des sangliers. Dans l'Yonne les chasseurs estiment qu'ils vont abattre 17 000 animaux cette saison, soit 3 000 de plus que l'an passé, mais les dégats restent considérables.

Sangliers : une facture de plus de 2 millions d'euros pour les chasseurs de l'Yonne

Les sangliers creusent pour trouver de la nourriture et saccagent les champs.

Plus de deux millions d'euros, voilà la facture salée qui s'annonce pour les sociétés de chasse de l'Yonne une fois la saison terminée le 31 mars prochain. C'est le prix des dégats causés par les sangliers chez les agriculteurs du département depuis octobre dernier. Malgré le "prélèvement" de 17 000 suidés, les troupeaux continuent de ravager les cultures, le gouvernement a donc autorisé de prolonger d'un mois la période de chasse.

Il y a deux ans les sangliers ont ravagés mes champs, en l'espace 48 heures 15 000 euros de travail étaient partis en fumée

La fédération de chasse estime déjà à 2 millions d'euros les dédomagements qu'elle devra donner aux agriculteurs dont les cultures ont été ravagées par les sangliers. Hugo Verdonck exploite 350 hectares en culture céréalières à Coulanges-sur-Yonne, il constate une augmentation du nombre de sangliers sur le secteur : "Il y a deux ans les sangliers ont ravagé mes champs, en l'espace 48 heures 15 000 euros de travail étaient partis en fumée".

Les sangliers ont fait 15 000 euros de dégats chez cet agriculteur de Coulanges. © Radio France - Lila Lefebvre

3000 sangliers tués en plus

De son côté la société de chasse de l'Yonne se défend, des directives ont été envoyées à toutes les sociétés de chasse pour encourager au prélèvement de sangliers, mais les effectifs diminuent : on ne compte plus que 11 000 chasseurs dans le département, alors que 17 000 animaux ont été tués depuis le début de la saison, doit 3000 de plus que l'an dernier.

"Nous nous félicitons de la décision du gouvernement de prolonger la chasse d'un mois, appuie Olivier Lucas, le président de la fédération de l'Yonne, nous avions milité pour cela. La prolongation va nous permettre de prélever d'autres animaux avant le début des semies de printemps et limiter un peu la casse".