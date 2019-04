Les sangliers coûtent de plus en plus cher aux chasseurs d'Indre-et-Loire

Indre-et-Loire, France

Et pourtant, les chasseurs tuent chaque année toujours plus de sangliers. 8 300 prélèvements pour cette saison de chasse en Indre-et-Loire, c'est près d'un millier de plus que l'année précédente. Une pression qui s'accentue nettement quand on sait qu'en moyenne sur ces dix dernières années, les chasseurs tuaient entre 5 500 et 6 500 sangliers.

Mais ça ne suffit pas à limiter les dégâts sur les récoltes agricoles. Si les sangliers se nourrissent des glands dans les bois, ils raffolent également du maïs et d'autres récoltes entraînant de grosses pertes pour l'agriculteur. Et derrière, ce sont les chasseurs qui doivent assumer les frais. Et uniquement eux.

Au total, les sangliers ont coûté aux chasseurs d'Indre-et-Loire près de deux millions d'euros l'an dernier

Et la facture devient devient de plus en plus lourde. Au 30 juin 2018, la fédération des chasseurs d'Indre-et-Loire a dû payer 887 000 euros d'indemnités au monde agricole. Quasiment 900 000 euros donc contre 647 000 en 2017 et 542 000 l'année précédente. A cela il faut encore ajouter quasiment le même budget en investissement pour protéger physiquement certaines parcelles agricoles particulièrement touchées par les sangliers. Plus un personnel à payer. Au total, les sangliers coûtent directement et indirectement aux chasseurs 1,9 millions d'euros.

La fédération doit trouver 400 000 euros pour équilibrer son budget

La fédération des chasseurs d'Indre-et-Loire a décidé de ne pas augmenter les cotisations de ces membres. Pas d'augmentation non plus des bracelets de sanglier et de cervidés. En revanche, ce sont les territoire de chasse qui vont être mis davantage à contribution. Tous ces territoires privés qui représentent chez nous 90% des zones de chasse en Indre-et-Loire.