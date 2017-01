Les sangliers envahissent l'Ardèche et détruisent les cultures

La population des sangliers explosent en Ardèche. Certains agriculteurs ont décidé de jeter l'éponge tant les dégâts sont importants.

Dans les années 90 les chasseurs ardéchois ont tué 5.000 sangliers. La saison dernière, ils en ont abattus 25.000. Un record tant la population de ce gibier a explosé ces dernières années.

Une prairie labourée par des sangliers à Saint-Pierre-la-Roche, Ardèche © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Des agriculteurs ont décidé de jeter l'éponge

Le chiffre des indemnisations montre l'ampleur des dégâts mais il est en dessous de la réalité. De nombreux agriculteurs ne déposent pas de dossiers. Certains ont décidé d'arrêter, démoralisés. Les sangliers sont tellement nombreux que le labourage des cultures est non seulement important, mais aussi très fréquent. Et les indemnisations assez faibles notamment pour les prairies. Elles étaient de 300.000 € l'an dernier.

Les chasseurs ne parviennent plus à faire face

Pendant longtemps, les chasseurs ont régulé la population de sangliers. Mais aujourd'hui, ils sont moins nombreux et ils n'arrivent plus à faire face malgré les 25.000 sangliers abattus la saison dernière. La FDSEA de l'Ardèche demande qu'on puisse piéger les sangliers et aussi stériliser les laies. Ils demandent aussi la multiplication des battus et que les agriculteurs puissent abattre ce gibier qui rôde autour de leurs terres.