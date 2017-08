Les sangliers font des centaines de milliers d'euros de dégâts en Vaucluse

C'est un peu chaque année le même constat depuis 40 ans. Il y a trop de sangliers en Vaucluse, ils font de gros dégâts dans les cultures. Cette année l'ouverture de la chasse au sanglier est ouverte depuis le 1er août en Vaucluse, elle a été avancée de 15 jours.

Quand les grappes de raisin arrivent à maturité, les sangliers descendent des massifs forestiers pour les manger. C'est par exemple le cas en Luberon. Suite aux importants dégâts causés par l'animal l'an dernier, la préfecture a décidé en Vaucluse d'ouvrir la chasse 15 jours plus tôt. On peut tirer le sanglier, si l'on possède un permis spécifique, depuis le 1er août.

"La loi en France impose aux chasseurs de réparer les dégâts qui seraient commis par les grands animaux. Ça nous coûte entre 100 000 et 300 000 euros en Vaucluse", Daniel Debéné, technicien à la fédération de chasse 84.

Il y a 40 ans les chasseurs ont demandé à gérer le cheptel de sangliers. En contre partie, il a été convenu qu'une cotisation sur le permis de chasse abonderait une bourse pour indemniser les exploitants agricoles. Car l'équilibre est difficile à trouver.

Les chasseurs veulent des sangliers pour pouvoir les chasser. Les exploitants agricoles n'en veulent pas trop car ils détruisent les cultures. S'il y a toujours trop de sangliers en Vaucluse, ils seraient moins nombreux cette année.

Des clôtures anti-sangliers.

Depuis des années, en plus des indemnisations, la fédérations de chasse et les sociétés de chasse vauclusienne se partagent le financement de clôtures électriques pour protéger les cultures des sangliers. Là encore, pour un coût d'une centaine de milliers d'euros par an.

"La clôture électrique pour éviter que les animaux ne mangent les raisins", Daniel Debéné Copier

Ces clôtures sont efficaces si elles sont bien entretenues, sans pour autant être fiable à 100%. A Oppède, Alain Graille cumule deux casquettes. Il est président de la société de chasse du village mais aussi viticulteurs. Il a entouré quasiment toutes ses vignes de ces clôtures.

Reportage dans les vignes mangées par les sangliers. Paul Ferrier. Copier

Pour lutter contre les sangliers il y a donc les clôtures mais aussi les tirs, en battue ou a l’affût. L'an dernier 240 sangliers ont été abattus à Oppède.