Les sangliers à l'origine d'importants dégâts dans l'Yonne

Plus d'un millier d'hectares ont été détruits par des sangliers dans le département lors de la dernière campagne de chasse qui s'est achevé le 28 février dernier. Des dégâts concentrés sur la Puisaye, le Serein, le Vrin et surtout le Vermentonnais et le Chablisien

Ce phénomène n'est pas nouveau mais s'accentue d'années en années. La population de sangliers est en hausse et entraine des dommages plus importants aux cultures. Une concentration de dégâts dans cinq zones cynégètiques : le Serein, le Vermentonnais, la Puisaye, le Vrin et le Chablisien. Une situation qui a amené le préfet de l’Yonne à suspendre le plan de chasse « sanglier », par arrêté préfectoral du 21 janvier au 28 février. Mais pour préserver les cultures et semis de printemps, le préfet de l’Yonne pourrait décider d'actions plus radicales dans les semaines venir. Jean-Christophe Moraud envisage si besoin de recourir aux battues administratives, voire aux tirs de nuit pour faire baisser le nombre d’animaux dans ces secteurs sensibles.

Des battues administratives et des tirs de nuit possibles dans les semaines à venir

Un sanglier dans un champ de blé à Poilly-sur-Serein - Christian Taveneau

La recrudescence de sangliers menace les récoltes de certains agriculteurs : Christian Taveneau exploite 225 hectares à Poilly-sur-Serein et 15% de ses champs de blé et de maïs sont régulièrement détruit par les sangliers. « mon exploitation se trouve aux pieds des bois, je fais du maïs et du blé car je fais aussi de l’ élevage et les sangliers sont attirés par ça. La nuit dernière j’ai encore vu des empreintes de pieds à quelques mètres de la ferme. Des pieds de marcassins, d’un plus gros, sans doute le papa et de la mère. Et ils passent régulièrement, toutes les nuits, y a du monde » Sur cette parcelle de dix hectares, quatre sont entièrement détruites.

On voit beaucoup de trous, des coups de groins partout, le blé ne peut plus pousser

Et même si la fédération des chasseurs de l’Yonne le dédommage pour les dégâts causés, l’argent ne règle pas tout selon Christian Taveneau « Si on fait du maïs une année sur deux, les sangliers sont en permanence dans les parcelles. On n’est pas là pour enterrer les plantes on est là pour les récolter. En plus on perd du temps dans notre travail. On demande juste un peu de respect par rapport au travail qu’on fait ». ChristianTaveneau espère donc que des mesures seront prises rapidement pour réguler la population de sangliers d'autant que la chasse est terminée depuis fin février.

Chaque année dans l'Yonne, les chasseurs tuent entre 8 et 10 000 sangliers. La Fédération des Chasseurs de l'Yonne estime que les dégâts causés cette année sont dans la moyenne des dix dernières années avec 1100 hectares de cultures détruites, pour une surface totale cultivée de 440 000 hectares.