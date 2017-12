Les sapins de Noël ont souffert de la sécheresse

On a beaucoup parlé de sécheresse, cet été et cet automne. Elle n'a pas épargné le roi des fêtes de Noël. Même si les conséquences ne se feront sentir que dans plusieurs années.

La production de sapins en Drôme Ardèche a souffert de la sécheresse cette année.

Les producteurs de sapins sont en plein boum à trois semaines des fêtes. Mais dores et déjà ils le savent: l'année a été mauvaise.

La sécheresse a causé 20 à 50% de pertes dans les cultures. Ce sont principalement les jeunes arbres qui ont été touchés. Ça ne se verra donc pas sur les ventes du Noël 2017 mais dans les prochaines années.

Jean-Denis Liottard, au milieu de ses sapins à Saint-Jean-en-Royans © Radio France - Sonia Ghobri

Et ça inquiète Jean-Denis Liottard, qui cultive des sapins depuis plus de 30 ans à Saint-Jean-en-Royans, dans la Drôme.

La sécheresse a aussi touché les cultures de sapins de Noël Copier

La vente de sapins représente 60% des revenus de Jean-Denis Liottard (qui produit aussi des asperges et des noix).

Les sapins bios également touchés

Même constat sur l'exploitation de François Marmeys. Installé depuis 2007 à Saint-Agrève en Ardèche, il est labellisé bio depuis un an. Et lui aussi constate de la casse dans ses parcelles de nordmann et d’épicéas.