Les scientifiques de l'IFREMER de Palavas pistent les daurades

Pour mieux connaître les déplacements des daurades de Méditerranée, les scientifiques de Palavas les Flots lancent une vaste étude. Ils vont marquer 90 de ces poissons d'ici la fin du mois de juin.

" Dis moi où tu es et je te dirai ce que tu fais ! " C'est le message adressé à la daurade royale par les scientifiques de l'IFREMER basés près de Palavas qui participent au projet SB-TAG (SB pour seabream qui signifie "daurade royale" en anglais ).

Jusqu'à la fin du mois de juin, ils vont procéder au marquage de 90 daurades de l'étang du Prévost. Elles seront ensuite relâchées sur leur lieu de capture.

Ce marquage va concerner aussi bien les juvéniles que les adultes pour comprendre les différences de comportement suivant leur âge. Les plus jeunes qui ne pèsent que 100 g seront marquées en externe grâce à une marque plastique et un tatouage bleu, en interne par une marque électronique. Cet émetteur acoustique permettra de suivre leurs déplacements en transmettant leur position en permanence à des récepteurs sous marins. Ils seront placés dans des endroits stratégiques de l'étang du Prévost et dans les étangs avoisinants.

L'objectif de cette étude, c'est de savoir comment les daurades circulent dans les lagunes ? A quelles fréquences et à quelles périodes ? Quelles sont leurs zones d'alimentation? Comment réagissent-elles aux changements environnementaux comme le vent ou la température.

Une daurade marquée - Jérome Bourgea/Ifremer

Une étude sur un an

Les marques ayant une durée de vie approximative de 500 jours, ce réseau permettra de suivre les déplacements des poissons marqués jusqu'en 2018. Pour étudier les différences de comportement avec d'autres espèces, 25 loups et anguilles seront également marqués.

Les scientifiques de l'IFREMER demandent aux pêcheurs de les aider. S'ils pêchent une daurade marquée, il leur est demandé de récupérer la marque électronique. De noter la date, l'heure et le lieu de pêche, de conserver le poisson et de les contacter.

sb-tag_daurade@ifremer.fr / 04 67 13 04 00