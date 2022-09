"Les stocks de fourrage sont déjà bien entamés" : en pleine sécheresse, les éleveurs poitevins s'alarment

"Pour ma part, j'ai commencé à donner des stocks d'hiver depuis un mois et demi, résume ce mardi 6 septembre Victor Leglantier, le correspondant de la Fédération nationale ovine dans la Vienne. On avait déjà une production de fourrage inférieure sur le département, mais en plus il a fallu utiliser nos récoltes dès le mois de juin pour certains". Et le prix de ces denrées a également nettement augmenté : "quasiment un tiers de plus".

Dans les Deux-Sèvres, il manquait entre 37 à 38% de la production habituelle d'herbe pour le fourrage et pour le maïs d'ensilage, la baisse est par endroit de 70% comparé à l'an dernier.

Les dispositifs promis par le gouvernement ne suffiront pas", pour Victor Leglantier

Le gouvernement a fait de nombreuses annonces le 22 août. Les modifications apportées au statut de calamités agricoles sont importantes, estime Victor Leglantier. "Mais ça n'est pas suffisant. Le régime de calamité se déclenche qu'à 13% de perte de chiffres d'affaires, et ensuite ça ne couvre que 28% de nos manques à gagner. Pour les exploitants déjà mal en point, ça ne va pas suffire."