Les températures fraîches en Mayenne, c'est bon pour la terre et certains légumes

Les températures sont bien plus fraîches que la semaine dernière ce lundi 23 janvier. Cette vague de froid, qui correspond aux normales de saison, va durer toute la semaine. Il ne fera pas plus de 6 degrés jusqu'à dimanche, ce qui va faire du bien à la terre et aux légumes d'hiver comme les poireaux, les choux et les navets.

ⓘ Publicité

"Ce sont des températures qu'on devrait toujours avoir en janvier, explique Hervé Pouteau, associé au Gaec du Potager fleuri à Louverné au nord de Laval, ce qui permet à la nature de s'arrêter de pousser, de se mettre au repos et il vaut mieux avoir ces températures là maintenant, ce qui reste encore supportable plutôt que d'avoir ça au mois de février, voire début mars."

"On s'adapte pour avoir toujours quelque chose à vendre"

La terre va être bonne pour les plantations des prochains mois et les quelques légumes qui sont encore en terre en ce moment ou les salades sous serre, ne craignent pas ce froid. "Jusqu'à -4°C, -5°C, tout le monde supporte bien, ça va. C'est après que c'est plus compliqué. Mais là, un épisode comme là, si ça reste comme ça, c'est très bien. Juste un peu de soleil l'après-midi et puis là c'est agréable pour travailler dehors."

Hervé Pouteau s'adapte donc pour ramasser les légumes avec ses cinq salariés. "On anticipe, par exemple le poireau, on va le chercher l'après-midi, quand ça a dégelé. Pareil pour les salades. On va les chercher plus l'après-midi, on s'adapte. Et puis nous, on a pour habitude de ne pas dire : il a gelé pendant trois, quatre jours, on augmente le prix de nos légumes. Disons que les légumes restent au même prix. Par contre, c'est nous qui nous adaptons pour faire nos récoltes, pour se débrouiller à avoir toujours quelque chose à vendre."

Des légumes comme le poireau d'hiver que l'on pourra déguster jusqu'au mois de mars.