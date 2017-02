Les terres agricoles continuent de fondre en Vaucluse, selon la présidente de l'association Foll'Avoine

A quelques jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, Mireille Lambertin reste très inquiète pour l'avenir agricole en Vaucluse. Selon la présidente de l'association Foll'Avoine, qui défend la biodiversité, les terres fertiles continuent de disparaître.

"Les surfaces agricoles fertiles ne cessent de diminuer dans le département, assure Mireille Lambertin, la présidente de l'association Foll'Avoine. On assiste à une hausse continue du nombre de constructions, au détriment des terres cultivées. Et c'est irréversible".

Quand une terre cultivée devient constructible, c'est fini, le retour en arrière n'est plus possible (Mireille Lambertin).

Ce n'est pas sans conséquence sur la biodiversité, sur la petite faune, sur la flore, sur nos paysages, assure Mireille Lambertin. Pas sans conséquence non plus sur la population agricole : les jeunes ne peuvent plus s'installer.

Mireille Lambertin Partager le son sur : Copier

Aujourd'hui, l'association Foll'Avoine se mobilise, à Avignon notamment, pour défendre les terres agricoles fertiles.

Plus d'informations sur le site de Foll'Avoine.