Les tonneliers de Bourgogne recherchent des salariés, et vite !

Un métier d'exception

En ce mercredi 29 mars 2023, les 57 tonnelleries de France ont organisé des portes-ouvertes. Objectifs : séduire et recruter. Dans le département de la Côte-d'Or nous avons assisté à cette journée particulière à la tonnellerie Meyrieux de Villers-la-Faye . Le premier argument mis en avant par le patron Frédéric Naud c'est la fierté. La tonnellerie française représente un savoir-faire inédit depuis 2000 ans.

ⓘ Publicité

loading

Frédéric Naud, directeur chez Tonnellerie MEYRIEUX - Michel Joly

Dans la peau d'un futur salarié

Aux côtés d'une petite troupe curieuse, l'équipe de "Plus Belle la Vigne" a visité les ateliers de fabrication de la tonnellerie Meyrieux. Première impression : une délicieuse odeur de bois. En revanche, la deuxième impression est beaucoup plus impressionnante : la chaleur et le bruit envahissent tous les postes de fabrication de fûts. À quoi ressemble une journée de travail pour un tonnelier bourguignon ? Réponse en son et en images.

loading

Conditions de travail

On peut se poser la question en observant les 15 collaborateurs de la tonnellerie Meyrieux en pleine action. Le métier de tonnelier n'a rien d'un long fleuve tranquille. Il demande de la force, de la concentration et les gestes sont répétitifs.

loading

Un métier essentiel

Près de 500 personnes travaillent dans la tonnellerie en Bourgogne. Ce 29 mars ils sont trois potentiels candidats à avoir fait le déplacement pour la journée porte-ouverte de Villers-la-Faye. Mais Frédéric Naud, le directeur de la tonnellerie est loin d'être découragé.

loading

Salaire et compétence

Combien gagne un tonnelier fraîchement embauché ? Quelles compétences sont nécessaires pour postuler ? Faut-il avoir été formé au préalable ? Le métier traditionnel de tonnelier a du mal à recruter parce qu'il est peu connu, même en Bourgogne.

loading

En savoir plus