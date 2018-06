Plusieurs centaines de curieux, de professionnels et d'agriculteurs participent ce samedi 23 juin à la manifestation agricole itinérante Elevage et Territoire, à Saint-Rabier au lieu dit Les Marchias.

Saint-Rabier, France

C'est l'occasion ou jamais de voir les belles vaches de Dordogne et leurs petits veaux. Ce samedi 23 juin, la fédération départementale des CUMA et la chambre d'agriculture de Dordogne ainsi que les agriculteurs du secteur organisent à Saint-Rabier dans le Périgord Noir, la manifestation Elevage et Territoire.

Cette année, pour la 14 ème édition du festival, c'est le thème emblématique de la Dordogne de "la noix et le veau sous la mère" qui a été choisi.

Le thème : "la noix et le veau sous la mère"

L'objectif de cette journée est avant tout de valoriser le travail des agriculteurs mais aussi de faire découvrir leur travail au grand public. Ainsi, des dizaines de machines agricoles sont exposées toute la journée et des produits typiques du Périgord sont proposés à la dégustation.

Mais c'est surtout pour voir les animaux que des centaines de curieux et de touristes se sont déplacés. Des dizaines de chevaux de trait, de bovins, d'ovins et de caprins sont de la partie. L'occasion de redécouvrir les territoires ruraux de la Dordogne et les animaux.

"C'est magnifique de découvrir ces races de vaches qui n'existent pas chez nous"

Tandis que les enfants s'émerveillent devant les vaches et les chevaux périgourdins, les touristes étrangers eux sont ravis de découvrir ces espèces qu'ils ne connaissaient pas. "C'est magnifique de découvrir ces races de vaches qui n'existent pas chez nous, ils sont très beaux et nous pouvons les caresser, nous sommes ravis !" explique ce couple de Néerlandais.

"Mes enfants peuvent voir les animaux de la ferme en vrai"

"Mes enfants voient les animaux de la ferme dans des livres et maintenant ils sont émerveillés de découvrir les vaches et les chèvres en vrai" se ravit cette maman.

Des animations et des dégustations ont lieu toute la journée, ce samedi 23 juin.