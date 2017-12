Amiens, France

Quatre tracteurs vont pouvoir faire leur retour en Baie de Somme, à la pointe du Hourdel près de Cayeux-sur-Mer où s'est ouvert depuis ce lundi la pêche à la coque. Une ouverture marquée cette année par l'interdiction de faire descendre les tracteurs des mareyeurs dans la baie, pour aider à remonter les 90 kilos de coques autorisés pour chaque pêcheur. Une question de sécurité selon la Préfecture de la Somme qui a finalement signé une dérogation pour quatre tracteurs.

La pêche aux coques est ouverte du 11 au 22 décembre inclus au Hourdel © Radio France - Elodie Touchais

Les pêcheurs sont soumis à des quotas. Ils sont autorisés à ramasser au maximum 90 kilos de coques par jour, des gisements parfois à deux kilomètres du rivage. Privés de l'appui des tracteurs, c'est en vélo que les pêcheurs partent dans la baie et ramènent depuis lundi leurs prises.

La pêche aux coques en vélo dans la Baie de Somme © Radio France - Elodie Touchais

"C'est le bagne, on n'est quand même plus à Cayenne" s'agace France Gamain, 75 ans : " Quand on a les 90 kilos, il faut le pousser le vélo"

Faute de tracteurs, c'est à vélo que les pêcheurs ont dû ramener leurs coques sur le port © Radio France - Elodie Touchais

"Descendre ça va, ça va toujours. C'est remonter qui est compliqué" s'amuse Cathy. Cette crotelloise accompagne son mari à la pêche et donne un coup de main pour pousser aussi le vélo chargés des trois sacs de coques autorisés. La difficulté c'est le terrain pentu et vaseux : " On s'enlise, la cuissarde reste collée ou quelque fois, il y a des trous et hop tu tombes".

Cathy aide son mari à remonter le vélo chargé de 90 kilos de coques © Radio France - Elodie Touchais

Les tracteurs de quatre mareyeurs ont finalement été autorisés par la préfecture de la Somme jusqu'à la fin de saison de pêche, le 22 décembre 2017.