Les tracteurs électriques peuvent-ils séduire les viticulteurs de Côte-d'Or ?

"Zzzzzip. Djiiiiii. Clic".. Bon ok, on a peu de mal ici à retranscrire le bruit du moteur de l'enjambeur électrique, mais une chose est certaine, l'engin se faufile entre les rangs de vignes sans pétarades ni gaz d'échappements. Voila ce qui attire en premier lieu Yves Chopin, viticulteur à Nuits-Saint-Georges venu assister à une démonstration de la société Sabi-Agri sur un domaine de Premeaux-Prissey (Côte-d'Or). "C'est silencieux, et ça c'est bien, parce que quand vous passez 8 heures par jour sur le tracteur, le bruit du moteur devient fatiguant. Mes fils portent mêmes des casques pour travailler."

L'argument zéro-carbone fat également mouche "Croyez-le, nous y sommes également sensibles dans la profession. Comme d'autres, je suis passé en Bio, et on veut faire gaffe aux sols, à la planète, à l'environnement."

Démonstration du tracteur mono-rang © Radio France - Olivier Estran

"Combien il pèse votre engin ?" lance Yves Chopin au représentant juché sur le tracteur couleur crème. "Il fait deux tonnes" lui répond Johan Kouzmina, responsable commercial chez Sabi-Agri. "C'est donc un engin assez léger , mais homologué pour la route". Ce tracteur fabriqué dans le Puy-de-Dôme est issu d'un PME de 35 salariés. "On travaille avec 90% de pièces françaises, le reste vient de pays européens" déclare fièrement le commercial. L'engin se décline en deux versions, en mono ou en double rangs, et peut permettre de traiter des vignes qui montent jusqu'à 2,10 mètres de hauteur. Une amplitude appréciée par les viticulteurs de plus en plus nombreux à adopter des vignes hautes.

Huit heures d'autonomie

Reste ensuite deux questions cruciales: celle tout d'abord de l'autonomie des batteries "On peut assurer 7 à 8 heures de travail selon la puissance sollicitée" assure le commercial, "et nos batteries sont efficaces à 100 % sur 10 ans, ensuite elles perdent un peu en autonomie, mais auront une durée de vie totale de 15 ans" "On développe 40 Kwh de puissance" précise Alexandre Prevault-Osmani, le patron de cette PME. "C'est une puissance équivalente à 4 ou 5 litres de gas-oil, soit la consommation d'une heure sur un moteur thermique. Sauf que nous, on arrivera à tenir 8 heures de travail."

"Par ailleurs nous avons des panneaux solaires sur le toit du tracteur, et cela permet de récupérer 15% d'énergie sur une journée" souligne le président de cette société.

Des panneaux solaires sur le toit de l'engin permettent de regagner 15% d'énergie © Radio France - Olivier Estran

Objectif: en vendre une dizaine par an en Côte-d'Or

"Et pour quel prix ?" lance Yves Chopin. Réponse ces engins se négocient autour de 140.000 euros pour une version de base. Ce qui les place à équivalence avec des modèles thermiques.

"Dans le contexte où nous sommes, cela nous amène beaucoup de curieux" assure Cyril Le Du, qui assure la commercialisation de ces engins en Côte-d'Or, via la société Alabeurthe . "Pour l'instant, le démarrage reste timide, on en a vendu quatre en une année, mais on a bien l'objectif d'arriver à 10 ventes par an."

Ce vendredi 28 avril, la société Sabi-Agri est en démonstration au domaine Trapet à Gevrey-Chambertin.