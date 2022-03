Grippe aviaire : les transports de canetons autorisés sous conditions vers la Dordogne

Les canetons d'un jour peuvent arriver en Dordogne depuis la Vendée mais sous des conditions strictes annonce la préfecture de la Dordogne dans un communiqué ce vendredi 11 mars.

La Vendée est un département très touché par la grippe aviaire en ce moment avec "120 foyers" recensés à la date du 6 mars dernier selon les services de l'Etat. Ce qui signifie que la zone est désormais sous surveillance et que tous les transports de volatiles sont interdits. Or, le ministère de l'Agriculture a permis une dérogation pour le transport de canetons et d'œufs à couver vers la Dordogne qui n'est pas touchée par la grippe aviaire.

Les producteurs de foie gras de Dordogne sont dépendants de ces arrivages de poussins et d'œufs car c'est en Vendée que l'on trouve les principaux couvoirs. Les canetons pourront être transportés d'un département à l'autre en suivant des conditions très précises au départ et à l'arrivée pour éviter la transmission et la propagation du virus. Au départ du couvoir, les canetons doivent être transportés dès l'éclosion, le camion doit être désinfecté plusieurs fois à l'extérieur entre le départ et l'arrivée et le chauffeur ne doit pas s'arrêter dans la zone sous surveillance après son départ. A l'arrivée chez les producteurs, les roues des camions doivent être désinfectés. Le chauffeur doit changer de tenue pour chaque élevage livrée et il ne faut pas déposer les caisses de poussins directement sur le sol.