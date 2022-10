Les travaux de la bassine pour l'irrigation agricole de Sainte-Soline ont démarré

Les engins sont désormais sur le chantier, en action, depuis ce lundi 3 octobre pour la construction de la réserve de substitution de Sainte-Soline, dans le Mellois. Les travaux ont débuté, un an après ceux de la première réserve du projet controversé du bassin de la Sèvre niortaise, à Mauzé-sur-le-Mignon.

Sécuriser l'eau

"C'est un projet concerté. Il est prévu dans un cadre beaucoup plus large avec des économies d'eau faites par les agriculteurs, tout un programme de transition agroécologique. C'est très important que ce projet se mette en œuvre surtout avec l'été qu'on vient de passer et qui nous rappelle nous agriculteurs combien on est tributaire du climat", insiste Thierry Boudaud, président de la Coop de l'eau qui porte le projet.

Sainte-Soline est la plus grande bassine du projet avec une capacité selon la Coop de l'eau de plus 620.000 m3. Sa mise en service est prévue pour la campagne d'irrigation 2024. "Ça va pouvoir bénéficier à 12 exploitations agricoles et 20 agriculteurs qui sont pour la plupart des exploitations familiales de polyculture élevage. Sans eau sécurisée, elles disparaîtront du territoire", précise Thierry Boudaud.

Les anti-bassines eux restent mobilisés. Ils étaient sur le site du chantier ce dimanche 2 octobre pour demander un moratoire et l’arrêt des travaux. S'ils se poursuivent, ils appellent à un rassemblement le week-end du 29-30 octobre à Sainte-Soline.