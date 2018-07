Dans la Nièvre, près de Donzy, Patrick Guillouard cultive les porte bonheurs. Cet ancien publicitaire s'est lancé il y a 20 ans dans la culture des trèfles à quatre feuilles. La petite plante sert à fabriquer des bijoux et divers objets qui sont vendus en France et à l'étranger

Les trèfles à quatre feuilles sont élevés dans des pots, sous une serre, dans un lieu tenu secret. Parce que le trèfle à quatre feuille est si rare qu'il pourrait faire des envieux. En 1999 Patrick Guillouard a obtenu l’exclusivité mondiale de la culture et de la commercialisation du trèfle à quatre feuilles sous licence de l’INRA (l'institut national de la recherche agronomique).

Une exclusivité mondiale

Les chercheurs ont trouvé une technique naturelle qui permet de récolté davantage de trèfles à quatre feuilles au milieu des trois feuilles, qui sont toujours largement majoritaires.

Dans la nièvre, la culture du trèfle à quatre feuilles dans une serre, dont le lieu est tenu secret Damien Robine Copier

Et pour être récolté, le trèfle doit être parfait , vierge de toutes taches. Il est ensuite traité dans un cocktail élaboré par l'INRA avant d'être séché. Il est ensuite intégré à divers objets. Des bracelets, des boucles d'oreilles, presse papier, porte clés ou marque pages. Avec sa petite entreprise Carré de Trèfles , Patrick Guillouard exporte un peu plus de la moitié de sa production à l'étranger. Italie , Allemagne , Japon et Etats Unis.

Le trèfle à quatre feuilles doit être parfait lors de la récolte © Radio France - Damien Robine

Des trèfles dans des bijoux, dans des porte clés

Une petite production précise-t-il. "Si j'avais voulu faire fortune, je m'y serais pris autrement. Là j'ai voulu garder le charme et la rareté du produit. C'est une voie limité, la preuve , c'est qu'actuellement je manque de feuilles. Mais ça va s'améliorer. La serre ne va pas bouger, ne va pas s’agrandir. Mais on va travailler les feuilles pour qu'elles se sentent encore mieux, pour pouvoir en récolter davantage. "

Un trèfle à quatre feuilles dans un porte clés - Carré de trèfles

On l'a dit le trèfle à quatre feuille est rare, mais si vous n'avez pas le temps ni la chance d'en trouver un, rendez vous sur le site internet http://www\.carredetrefles\.com/