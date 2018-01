Nouzerines, France

"Ce sont ses premiers veaux" : alerté par les images de la caméra vidéo, Pascal Gibard, éleveur de Limousines et Charolaises à Nouzerines, se précipite dans l'étable où l'une de ses vaches limousines vient de vêler : "Je me suis levé parce que je trouvais le premier assez petit." Trois heures plus tôt, son fils Florent avait remarqué que la génisse pleine se préparait "à faire le veau" : "elle avait un ventre assez gros, mais de là à faire trois veaux..."

"Le premier, raconte l'éleveur, je l'ai mis en case de vêlage, c'était le mâle. Et puis j'ai "fouillé" la mère." Surprise... elle porte un deuxième veau. "Par hasard j'ai regardé et j'en ai trouvé un troisième."

Mes collègues n'avaient jamais vu ça" - Pascal Gibard

Sur le moment, Pascal Gibard est interloqué : "Je n'avais jamais vu ça en 38 ans de carrière. J'en ai parlé à des collègues, eux non plus n'ont jamais vu ça."

"Généralement les Limousines n'ont qu'un seul veau, assure Florent. Les jumeaux c'est rare. L'inséminateur aussi a été très surpris."

La jeune vache a donc été inséminée, une pratique rare chez Pascal Gibard, "cette fois c'était _pour éviter la consanguinité._" Mais selon l'éleveur, c'est un autre paramètre qui pourrait expliquer la naissance de trois veaux : le groupage de chaleur. "J'ai fait hormoner deux génisses, et on les a fait inséminer au même moment." Cette synchronisation des chaleurs favoriserait la gémellité.

Nourris au lait... pour l'instant

Les trois veaux sont nourris au pis de leur mère : "Je nourris la mère un peu plus que les autres, explique Florent, avec de la farine d'orge et de la farine de pois. Mais plus les veaux vont grossir, plus ils vont avoir besoin de lait, la mère va avoir du mal à les alimenter." Avant de se réjouir : "Ils sont petits mais en bonne santé !"