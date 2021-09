Les troupeaux trop près des GR ? La question se pose après une attaque de patous dans le Vercors

Frédéric Bertrand, 57 ans, est un randonneur expérimenté. Il pratique l'activité depuis plus de 30 ans et n'a jamais rencontré de problème, jusqu'à ce week-end, dans le Vercors. Le Drômois d'origine, qui habite maintenant à Cannes, est en balade sur le GR 93, entre le cirque d'Archiane et le bivouac du Pré Peyret, à proximité du col du Rousset.

Vers 14h samedi 11 septembre, il marche, sans aucun troupeau de mouton en vue, quand trois patous l'attaquent. "Trois patous massifs m'ont tourné autour, jusqu'à ce que l'un attaque. Il m'a mordu au bras droit. Un ou deux me mordent très sévèrement à la cuisse. J'ai cru que c'était la fin. L'attaque a duré une ou deux minutes, mais j'ai trouvé ça interminable, un film d'horreur. J'ai cru que j'allais mourir", raconte Frédéric Bertrand.

Un patou avec son troupeau, photo d'illustration © Radio France - Mélanie Tournadre

Les chiens finissent par s'en aller, sans que Frédéric Bertrand ne s'explique pourquoi. Il est extrêmement choqué, en plus des blessures. Des randonneurs et le berger du troupeau lui donnent les premiers secours, avant qu'il n'aille aux urgences de Valence.

"Le problème, c'est surtout qu'il y a beaucoup de loups"

Le problème, selon lui, c'est que les chemins de randonnée passent trop près des troupeaux. Pour Frédéric Gontard, président de la fédération départementale ovine de la Drôme, c'est encore autre chose : "Pour le moi le problème, c'est surtout qu'il y a beaucoup de loups dans le département, et donc on a beaucoup de chiens de protection pour se protéger, on n'a pas d'autre solution. _Le prix à payer pour avoir le loup, c'est les chiens de protection, vous nous enlevez le loup, on enlève les chiens de protection_, comme avant, et il n'y aura plus aucun soucis", estime-t-il.

Frédéric Gontard se dit désolé au nom de toute la profession lorsque ces accidents arrivent. Dans la Drôme, ils se comptent sur les doigts d'une main, chaque année, selon lui. Le département compte 600 chiens de protection.