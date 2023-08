Les vaches aussi ont souffert de la canicule à Saint-Héand

Elles sont 55 à profiter du temps très frais ce samedi matin, dans leurs étables. Cinquante-cinq vaches laitières, élevées par Ismaël Granjon et ses deux associés, qui viennent de passer près d'une semaine à l'abri, à l'intérieur.

Car ces derniers jours, le mercure a oscillé entre 38°C et 39°C à Saint-Héand, du jamais vu. "Dès que les températures avoisinent les 30°C, les vaches ne sortent plus la journée, explique l'éleveur. Sinon, elles se mettent en tas sous les arbres ou sous le bord des haies et elles ne mangent pas. Donc on les garde dans le bâtiment, où on leur donne à manger bien sûr."

L'étable est d'ailleurs conçue pour se ventiler naturellement, avec un mur ouvert à l'ouest sur plusieurs dizaines de mètres de long et des grandes portes ouvertes de chaque côté du bâtiment. Un abri plus frais, où la vache supporte mieux la chaleur, l'animal étant très sensible aux fortes températures.

Moins de lait produit ces derniers jours

"Au-delà de 25°C, la vache est en stress thermique, explique Ismaël Granjon. Elle dépense de l'énergie pour sa régulation thermique et ça impacte la production de lait." Cette année, la canicule n'a pas été trop longue. Les pertes sont donc limitées d'après l'éleveur. "On a perdu guerre mieux qu'un litre par vache, sur 25 litres par jour. Au global, ça fait 4 % de perte. On ne l'analyse même pas, on ne le chiffre pas."

L'agriculteur aura quand même acheté une dizaine de sacs de bicarbonate de sodium. Associé à la ration, il permet d'aider le métabolisme des vaches. Un investissement qui vaut largement le coût pour son collègue Jean-Jacques Bruel. "Il vaut mieux un surcoût alimentaire, plutôt que de laisser aller les vaches dans un mauvais état de santé." La situation deviendrait alors plus graves pour les agriculteurs.