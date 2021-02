VIDÉO - Un jeune éleveur varois et ses vaches laitières stars des réseaux sociaux

-Mercredi 17 février : journée spéciale "Génération d'Agriculteurs" sur France Bleu Provence-

Un an et demi seulement après son installation au Luc-en-Provence (Var), Adrien Blua commence à avoir une belle notoriété : dans le département du Var… et jusqu’en Franche-Comté. Le jeune homme de seulement 24 ans est le propriétaire de "La Ferme du Vallat Sableux" qui compte une trentaine de vaches, principalement laitières. Un rêve d’enfant devenu réalité et une passion débordante pour la race montbéliarde que le jeune éleveur partage sur les réseaux sociaux : sa page Facebook est suivie par 2300 personnes, 1600 personnes sur Instagram.

De la naissance des veaux à la traite des vaches, en passant par la conception des yaourts, Adrien Blua filme raconte, toujours avec humour, son quotidien et sa passion pour les vaches. "C'est inévitable aujourd'hui d'être sur les réseaux sociaux. Je prends beaucoup de plaisir à partager ce que je fais, à faire découvrir mon métier. C'est aussi important de défendre l'image des paysans en montrant notre savoir-faire. Mes vaches ("ses filles" comme il les appelle NDLR) jouent toujours le jeu, elles me connaissent et sont toujours prêtes pour une vidéo." explique le jeune éleveur qui se dit "heureux d'être suivi par autant de monde".

Heureux et fier car ce fils de viticulteur est en train de réaliser son rêve d'enfant : être à la tête d'un troupeau de vaches laitières. "Je veux faire ce métier depuis la classe de sixième. J'ai dû convaincre mes parents de me laisser partir au lycée agricole de Gap. En rentrant, à 18 ans, j'ai voulu me lancer mais ça été le parcours du combattant. J'ai même failli quitter le Var pour aller vivre ma passion pour les vaches laitières ailleurs... mais finalement j'y suis arrivé". A l'été 2019, après de nombreuses démarches administratives et un gros crédit auprès des banques, Adrien Blua devient propriétaire à 22 ans de "La Ferme du Vallat Sableux".

Depuis, son troupeau s'agrandit petit à petit. Et les clients sont toujours un peu plus nombreux. Il vend, chaque semaine en moyenne, 900 litres de lait pasteurisé dans les magasins spécialisés (magasins de produits locaux, AMAP, fromagerie "La laiterie marseillaise") ou en vente directe (vendredi et samedi matin sur le parking de la coopérative des vignerons du Luc).

Les cantines du centre Var, comme ses clients, s'arrachent aussi ses yaourts et crèmes dessert réalisés dans le laboratoire attenant à sa ferme : 4500 pots/semaine. "J'ai dû mal à contenter tout le monde car il y a une vraie demande de produits locaux. Avec mes produits, mes clients retrouvent des saveurs de leur enfance et ça leur plaît !" confie dans un grand sourire "le jeune papa" des stars des réseaux sociaux.

"J'ai tissé un lien unique avec chacune de mes vaches" explique Adrien Blua, ici avec Perle © Radio France - Sophie Glotin

L'imposante Lexie fait la fierté de "son papa" : elle peut produire jusqu'à 40 litres de lait... alors que la moyenne se situe autour de 20 litres © Radio France - Sophie Glotin

Adrien Blua et Véronique, sa maman, qui l'aide toutes les fins de semaine pour la vente directe des produits de la ferme © Radio France - Sophie Glotin

