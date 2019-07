Les vendanges 2019 en Alsace seront moins généreuses que l'année dernière

Colmar, France

Le millésime 2019 en Alsace sera moins généreux que l'année dernière. C'est le résultat de prélèvements réalisés dans le courant du mois de juillet, dans 200 parcelles représentatives du vignoble alsacien. Des premières estimations du CIVA, le Conseil Inter-Professionnel des Vins d'Alsace

Le potentiel de récolte devrait passer sous la barre du million d'hectolitres, contre 1,2 millions en 2018.

Le vignoble commence à avoir soif après deux épisodes de canicule

Cette année le millésime est marqué par une fertilité plus faible pour l'ensemble des cépages, particulièrement pour le Gewurztraminer et les pinots. Le nombre de grappes par pied est moins abondant. Malgré de belles pluies la première partie de l'année, la sécheresse commence à se faire sentir avec deux épisodes caniculaires, en ce moment et au mois de juin.

Ce manque d'eau risque d'avoir un impact sur la récolte avec des baies qui devraient avoir plus de mal à se développer. Toutefois les vignerons attendent une belle pluie d'ici quelques jours.

Les vendanges prévues début septembre

Pour rassurer les vignerons, le raisin est sain et de belle qualité . Mais le risque d'oïdium reste tout de même sérieux.

Par ailleurs, contrairement à l'année dernière où elles avaient commencé le 22 août, les vendanges devraient démarrer début septembre pour le crémant et à la mi-septembre pour les vins tranquilles, c'est à dire les vins non effervescents.