PHOTOS - Les vendanges dans le Jura ont démarré, la récolte s'annonce moins bonne cette année

Jura, France

Le crémant, le savagnin, le ploussard... Ca y est, les vendanges commencent pour les vignerons du Jura. Après les épisodes de gel, puis la canicule et la sécheresse, les récoltes s'annoncent difficiles cette année. Certains ont perdu entre 30 et 70% de leur récolte.

C'est le cas de Nathanaël Villet à Arbois. Il a repris le domaine bio de ses parents il y a trois ans. "Psychologiquement, c'est dur, on travaille deux, trois fois plus et on sait qu'on n'aura presque pas de récolte." Mais il garde le moral. "Soit tu t'enterres, tu pètes un plomb, soit tu te dis que ça va aller."

Nathanaël Villet, un vigneron d'Arbois, commence les vendanges plus tard que les autres à cause de la perte de sa récolte © Radio France - Marianne Naquet

Des parcelles très hétérogènes

Les vignes ont été touchées par le gel de façon très différente : à Pupillin par exemple, certains plateaux ont été épargnés, et les grappes sont très belles. A d'autres endroits, il y a seulement une grappe ou deux par pied de vigne. Les raisins sont très petits.

Après la récolte, le transport à la cave © Radio France - Marianne Naquet

Un millésime de qualité

Cependant, certains vignerons, comme Damien Petit à Pupillin, se veulent rassurants : "On ne va pas avoir un millésime de quantité, mais la qualité s'annonce bonne. On va avoir du jus de raisin sucré et assez acide."

Le raisin est très hétérogène cette année dans le Jura © Radio France - Marianne Naquet

Il faudra voir évidemment dans deux ou trois mois, quand la deuxième fermentation aura lieu, on saura donc à l'automne ce que vaudra ce millésime 2019.