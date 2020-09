Les vendanges dans les Côtes du Rhône : temps fort en ce moment

Au domaine des Guarigettes où la famille Clément produit rouge, rosé et blanc pour une moyenne de 1000 à 1200 hectolitres par saison on respecte au plus prés les préceptes de la biodynamie en AOP Côtes-du-rhône village. La biodynamie oriente les jours de ramassage selon les cépages , les fleurs et les feuilles. Ici comme les vendanges ont débuté prés de deux semaines en avance, les raisins destinés aux blancs sont rentrés, et pour les rosés la récolte touche à sa fin. La pluie ici est vite absorbée sur ces terrains de galets roulés et d'argile ocre du plateau de Châteauneuf-de-Gadagne.

Cette philosophie du tout au naturel fait aussi que sur la parcelle que possède le domaine à Châteauneuf-du-Pape la vendange exclu le tracteur au profit du cheval de trait.

Sébastien Clément évoque les benefices de la biodynamie en viticulture Copier

. - Caves Clément

