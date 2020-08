PHOTOS - Les vendanges de l'AOP Muscat du Ventoux ont débuté, la récolte s'annonce très bonne

Les vendanges du raisin de table viennent de débuter en Vaucluse, premier département producteur français. Parmi les variétés produites, le muscat du Ventoux est garanti par une appellation d'origine protégée depuis plus de 20 ans.

La récolte du raisin de table vient de commencer en Vaucluse, avec notamment le seul raisin noir en AOP, le fameux Muscat du Ventoux. La filière fait vivre 400 producteurs sur 1200 hectares entre Ventoux et Luberon.

"Nous avons de très belles grappes, la récolte s'annonce très bonne cette année", se félicite Guillaume Derrer, viticulteur à Caromb près de Mazan, la capitale de ce raisin d'exception. Il y a six ans, il s'est lancé dans l'AOP Muscat du Ventoux avec son père, une production qui représente aujourd'hui 50% de leurs revenus.

Pour arriver à ce résultat, il y a tout un cahier des charges à respecter. "Il y a un taux de sucre minimum, la forme des grappes, les raisins doivent être homogènes, la couleur aussi. Les grappes doivent peser au minimum 250 g."

Le muscat a besoin de soleil et de chaleur pour mûrir et cette année, la météo est avec les viticulteurs. La récolte est effectuée uniquement à la main avec un conditionnement en plateau réalisé sur place. Les plus belles grappes vont en AOP, les autres vont en deuxième choix.

La production d'AOC Muscat du Ventoux est en moyenne de 2000 tonnes par an. La récolte va se poursuivre jusqu'à fin octobre.

La récolte se fait uniquement à la main, le tri s'effectue dans les vignes, avec un plateau AOP et un plateau 2e choix © Radio France - Isabelle Gaudin

Guillaume Derrer a le sourire, la récolte s'annonce très bonne cette année © Radio France - Isabelle Gaudin

Le muscat AOP du Ventoux remplit un cahier des charges très strict © Radio France - Isabelle Gaudin