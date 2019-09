Les vendanges débutent cette semaine dans l'Yonne

Auxerre, France

Les vendanges vont débuter réellement mercredi dans l'Yonne pour les crémants, notamment sur Saint-Bris-le-Vineux et Chitry. Ce sera la semaine prochaine pour les vins tranquilles, en rouge rosé et blanc comme le Chablis entre le 12 et 16 septembre.

Plus de qualité que de quantité

La qualité sera au rendez-vous mais pas la quantité selon le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB). Les rendements autorisés ne seront peut-être même pas atteints.