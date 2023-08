Les vendanges débutent en Sud Ardèche : "avec la canicule, la maturité va très vite"

Les vins effervescents avaient ouvert la saison avec un début de vendanges le 10 août en Ardèche. Ce lundi, ce sont les rouges et les blancs qui démarrent pour les caves d'Alba-la-Romaine, Valvignères, Ruoms et Jalès à Berrias-et-Casteljau. Dès 5 heures du matin, les machines à vendanger étaient dans les vignes, pour profiter au maximum de la relative fraicheur du matin.

Les fortes chaleurs imposent maintenant de ramasser rapidement. "La maturité s'active très vite" explique Patrice Bosquet, le président de la cave d'Alba. "Vendredi, on était à 13° d'alcool pour le pinot noir. Pour les premières remorques vidées ce matin, on était à 14°, 14°2." C'est bien aussi de "soulager la vigne" en enlevant les grappes. A plus de 40°C, la vigne souffre autant que les hommes" ajoute le viticulteur.

Pinot noir, grenache blanc et chardonnay

Quel sera la qualité du millésime 2023 ? Jérôme Volle, le président de la cave coopérative de Valvignères qui a aussi débuté la vendange en grenache blanc, pense qu'il sera bon. "parce qu'on a eu de l'eau au printemps et aujourd'hui, on a une concentration en sucre et un équilibre avec l'acidité en train de se structurer. Le pinot noir est qualitatif et on commence demain les Chardonnay, ce qui permettra de faire une cuvée d'excellence".