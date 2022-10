Les vendanges en Alsace plus prometteuses que prévu

Les vendanges en Alsace viennent de se terminer pour le crémant et pour les AOC, il reste encore les vendanges tardives.

Avant de sortir des sécateurs, à cause de la sécheresse, les vignerons s'attendaient à une très petite récolte. Elle devrait finalement se situer à un peu plus de 900.000 hectolitres. C'est au-dessus des prévisions.

Les pluies de la fin du mois d'août ont sauvé le millésime 2022

La pluie de la fin du mois d'août a été salvatrice dans les parcelles, elle a permis à la profession de limiter les dégâts. La sécheresse a aussi limité les maladies. L'état sanitaire a été très satisfaisant. Les raisins ramassés ont été de très bonne qualité, ce qui fera de l'année 2022 un très bon millésime.

Les vendanges en Alsace dans les vignes du domaines Etienne Simonis. Ammerschwihr (Haut-Rhin), le 2 septembre 2020. © Radio France - Guillaume Chhum

Dans les parcelles, il a fallu protéger les baies. "Cette année, il a fallu faire attention à ne pas faire de concurrence à la vigne. Comme elle était très faible et qu'elle n'avait pas d'eau, on a essayé de limiter l'enherbement. Il a fallu aussi laisser les feuilles pour éviter les coups de soleil," explique Laure Adam, vigneronne pour le domaine Jean-Baptiste Adam à Ammerschwihr.

Manque pour la commercialisation

Cela fait donc deux fois de suite que l'Alsace connait une petite récolte. "Nous aurions tous espéré 50.000 hectolitres de plus, pour pouvoir rentrer des volumes proches de ce qu'on commercialise," analyse Gilles Ehrhart, le président l'AVA, l'Association des Viticulteurs d'Alsace. "Nous avons encore de quoi fournir, il nous reste du stock, mais il faut pas que ça dure," poursuit le président des vignerons en Alsace.

Réflexion sur l'irrigation

Après cet épisode de sécheresse, l'irrigation des vignes est dans toutes les têtes. Les vignerons alsaciens y sont favorables, ils se sont prononcés en mars dernier sur le sujet. Cela concerne les secteurs de Scherwiller-Châtenois dans le Bas-Rhin, la poche de la Hart de Colmar et la région de Rouffach.

"Ce serait bien sûr du goutte à goutte et raisonné. Des chose très précises, très économes en eau. On réfléchit sur de l'eau qui sortirait des stations d'épuration et déjà utilisée," précise Gilles Ehrhart.

D'ailleurs, dès la fin du mois de novembre, des membres de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité, l'INAO, sont attendus en Alsace, pour échanger avec les vignerons.