Les vendanges ont commencé dans l'Hérault

Les grappes de raisin sont récoltées dans l'Hérault depuis environ deux semaines. La récolte se poursuit jusqu'à vendredi prochain. C'est la 33 ème vendange au Domaine de la Plaine, à Vic-la-Gardiole pour la famille Sala qui produit du Muscat de Frontignan. Christophe Sala a commencé à aider ses parents dans les vignes dès l'âge de 16 ans.

La famille Sala récolte le raisin sur leurs 20 hectares de vignes. © Radio France - Morgane Guiomard

"C'était des moments que j'affectionnais. Ce qui est bien avec les vendanges c'est que ça réunit des gens qui ont fait des grandes écoles et des gens moins érudits qui discutent et partagent un moment ensemble" se remémore le vigneron. Cette passion lui a été transmise par ses parents. "C'est venu naturellement, on voulait lui montrer ce que c'était que le travail. Mais on ne l'a pas forcé, il a fait ses choix tout seul" assure sa mère qui travaille elle aussi sur l'exploitation, Marie-Noël Sala.

Le vin c'est une affaire de famille au Domaine de la Plaine à Vic-la-Gardiole. Copier

Les récoltes sont bonnes

Douze personnes ont été embauchées pour la récolte au Domaine de la Plaine. Sur ses 20 hectares, Christophe Sala n'a perdu que 50 % d'un hectare à cause des gelées du printemps dernier.

Christophe Sala, vigneron au Domaine de la Plaine. Copier

"On pense aux collègues qui ont perdu plus de la moitié de leurs récoltes" explique Christophe Sala. "Nous ce qui nous a impactés, c'est le développement des champignons à cause des pluies de cet été comme on essaye de traiter le moins possible avec des produits phytosanitaires." Le vin produit actuellement sera vendu en mars. Il est possible d'aller goûter le Muscat de Frontignan directement sur place, tous les jours jusqu'au 30 septembre.