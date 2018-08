Depuis la mi août, la récolte du raisin a commencé pour les vignerons gardois. C'est le cas du domaine Château d'Or et de Gueules, dans les Costières de Nîmes.

Depuis le 17 août, Mathieu Chatain et Diane de Puymorin ont commencé à récolter les grappes sur leur domaine. Il y a vingt ans, les vendanges commençaient près d'un mois plus tard ; aujourd'hui, elles débutent dès le mois d'août, une conséquence du réchauffement climatique mais aussi du goût pour des vins plus fruités, selon Diane de Puymorin.

Après un printemps pluvieux et une canicule cet été, les vignes ont souffert. Pour le domaine en agriculture biologique, la quantité de vin produit sera presque divisée par deux. En revanche, la qualité du vin sera au rendez-vous.

Un mois de récolte

Pendant le mois que dure les vendanges dans le domaine, les vignerons se lèvent à 1h du matin et finissent la récolte vers 10h, pour préserver la fraîcheur du raisin selon Frédéric, viticulteur.

Les vignerons du Languedoc Roussillon cueillent la majorité des grappes avec une machine à vendanger. Dans le domaine du Château d'Or et de Gueules, un tiers de la récolte est toujours faite à la main.

La machine à vendanger permet une récolte plus rapide et avec les frais de main d’œuvre réduits, mais on lui reproche parfois d'abîmer le grain de raisin.