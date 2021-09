Les vendanges ont commencé dans le vignoble charentais

Les premières impressions des vendanges 2021 sont mitigées. En fait, d'une parcelle à l'autre sur une même exploitation, la situation n'est pas hétérogène. La maturation n'est pas terminée, mais il faut vendanger car la pourriture commence à apparaître, et c'est toute la récolte qui est menacée si on laisse faire. Le rendement est "moyen" : 130 à 140 hectos par hectare, mais c'est moins que les 160 de l'année dernière. Les pluies de cet été et de ces dernières semaines, le gel en début d'année, et les attaques de mildiou n'ont rien arrangé. Les vendanges 2021 seront moyennes, mais pas catastrophiques : le résultat aurait pu être pire.

Reportage dans le vignoble charentais Copier