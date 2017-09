90 % du vignoble de Chablis est vendangé à la machine

Les vendanges des 5 500 hectares de vignes du chablisien ont commencé ce lundi avec trois semaines d'avance. La particularité c'est que 90 % du vignoble est vendangé à la machine.

Selon les viticulteurs, utiliser une machine est économiquement plus intéressant que de faire appel à des vendangeurs et c'est plus rapide. Gilles Fèvre est propriétaire de 50 hectares de vignes à Fontenay près Chablis. Ses deux machines à vendanger sont entrées en action lundi matin : "Des secoueurs font vibrer la vigne, pour que les raisins se décrochent. Donc le but c'est de ne pas frapper trop fort sur les grumes, de façons à ce que les grumes restent intactes. Et si on adapte sa vitesse correctement, on peut faire du très bon travail."

Samuel : Il faudrait 50 vendangeurs pour faire le même travail que deux machines

Au volant d'une des machines , Samuel trace son chemin au millimètre au milieu des vignes. Il vendange de cette manière depuis 14 ans. C'est rapide et efficace. "C'est plus rapide qu'à la main, ça c'est sur. Avec les deux machines on fait à peu près quatre à cinq hectares par jour. Pour faire l'équivalent à la main il faudrait au moins cinquante vendangeurs."

Une machine à vendanger coûte 230 000 euros

Autre point positif la machine n’abîme pas la vigne si elle est utilisé correctement. Pas d'impact non plus sur la qualité du vin selon Gilles Fèvre. "Effectivement , visuellement quand ça arrive au pressoir, une grappe entière est toujours plus belle qu'une vendange machine. Mais par contre au niveau de la qualité , tous les essais qui ont pu être conduits, toutes les dégustations, ne mettent pas en avant une meilleure qualité du vin avec une vendange manuelle."

Une machine à vendanger coûte 230 000 euros, Un investissement rentabilisé si le viticulteur possède au moins 15 hectares de vigne