Champagne : les vendanges pourraient commencer autour du 30 août

Deux fois par semaine, certains vignerons mettent la blouse blanche et se transforment en vrai laborantin. Depuis le début du mois d'août, le réseau Matu s'active aux prélèvements de vignes, pour réaliser un suivi de la maturation de celle-ci. Ce suivi déterminera à partir de quelle date les vendangeurs pourront commencer à récolter le raisin en Champagne.

A la maison Moët, à Verzenay, les sept vignerons présents ont sorti les tubes à essai et les liquides réactifs. Deux se chargent d'écraser les raisins, un autre de récupérer le jus et de mettre une certaine quantité dans un tube, le quatrième le mélange avec un liquide bleuté ou le pèse avec un pèse-moût et le dernier, notamment Jean Paul Morel, délégué de l'association viticole champenoise, note les chiffres dans ses colonnes.

Chaque semaine, un certain nombre de grappes sont cueillies aveuglement sur une quinzaine de terrain. Le but des prélèvements est de récolter le degré de sucre et d'acidité de chaque vigne. Une moyenne sera faite pour ainsi atteindre un objectif prédéfini : "On cherche les 10.5. Il y a, pour l'instant, une progression correcte. On était à 5 degrés 7 en pignon noir, le lundi 8 août, et on est passé à 6.6, le jeudi 11 août. Soit une augmentation de 1.1 en quatre jours".

Chaque semaine d'août, ils prélèvent des vignes afin de récolter le degré de sucre et d'acidité. © Radio France - MASSON Marie-Amélie

En fonction des résultats, chaque village envoie une courbe de l'évolution du sucre et de l'acidité au CVC, le centre viticole de la Champagne. Ce sont eux qui détermineront la date de vendanges. Ceux dont les raisins pourront être cueillis plus tôt, du fait de leur taux de sucre et d'acidité, devront écrire une déclaration basée sur leurs chiffres.

Si la montée est constante, le délégué de l'AVC se permet alors une petite projection : les vendanges pourraient commencer le 30 août.

2022, une bonne année pour le vin

Tous les feux ont été au vert pour que les raisins poussent bien. Un mois de mai sec jusqu’à la mi-juin, des orages qui ont permis d’arroser les fleurs puisque les vignerons n’ont pas le droit d’arroser leurs vignes, pas de maladie… "On a échappé à tout pour l'instant ! se réjouit le vigneron retraité. S'il fallait signer un scénario idéal depuis le début, tout a été respecté à la lettre."

La seule crainte pour le vigneron est les orages qui devraient approcher, comme chaque année, au milieu du mois d'août. Soit ils vont permettre, une nouvelle fois, de donner les 20 millimètres manquant d'arrosage, soit détruire les parcelles à la veille des vendanges. Les vignerons se rappellent, encore aujourd'hui, de leurs pertes historiques en 2017.