Les vendanges s'accélèrent après la grêle de ce week-end dans la Drôme et l'Ardèche

La grêle a touché une partie des vignobles de Cornas, de Saint-Joseph, d'Hermitage et de Crozes-Hermitage. Cet épisode cévenol arrive en plein pendant les vendanges. Un nouveau coup de pression sur les vignerons, après une année marquée par du gel et de la pluie.

Entre Cornas et Saint-Péray certaines parcelles baignent encore dans l'eau 24 heures après l'orage. Ca n'est pas très grave pour les parcelles déjà vendangées mais pour les autres c'est compliqué. "Les raisins sont impactés à 40%, ça fait du mal," constate Éric. L'ouvrier agricole dirige une équipe de 18 vendangeurs, appelés en urgence ce matin pour récolter les raisins sur une parcelle de six hectares touchée par la grêle. "Il va falloir absolument accélérer. La maturité est juste mais on ne peut pas attendre, il faut vendanger maintenant."

Certaines vignes du secteur de Cornas baignent toujours dans l'eau, 24 heures après les intempéries. © Radio France - Matthieu Le Meur

De l'autre côté du Rhône, dans le vignoble de Crozes-Hermitage, Philippe Jaboulet a eu de la chance. Ses parcelles sont bien orientées, la grêle n'a touché que des feuilles. Elles sont toutes trouées, mais ses raisins n'ont presque rien. Plus de peur que de mal, mais le viticulteur a décidé d'accélérer sa récolte, pour laquelle il a embauché trente vendangeurs. "On a décidé d'avancer un tout petit peu le processus de cueillette, parce qu'on nous annonce le week-end prochain un orage important."

"Des vins peut-être un peu moins alcoolisés"

Philippe Jaboulet compte bien avoir vendangé ses onze hectares sur Cornas et Crozes-Hermitages d'ici vendredi. "Aujourd'hui les raisins sont sains, c'est pour ça qu'on veut augmenter la cadence, et donc on aura des vins qui seront peut-être un petit peu moins alcoolisés que des années comme l'année passée." Beaucoup de stress et de précipitation pour cette dernière semaine de vendange. C'est à l'image de l'année écoulée pour les vignerons.